Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:29

Seyitgazili miniklerin okul heyecanı

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki Şehit Mustafa Akbaş İlköğretim Okulunda ilk ders zili çaldı.

Seyitgazili miniklerin okul heyecanı

18 Eylül 2017 13:29


2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber ders başı yapan minik öğrencilerde heyecan ve korku bir arada yaşandı. Bazı minik öğrenciler sevinirken, bazılarının ağladığı görüldü. Sınıf öğretmeni Hatice Biçer, İlk hafta alıştırma eğitimi yaptıklarını hatırlatarak, "Öğrencilerimizin alışmasında hiç bir sorun yaşamadık. Yeni eğitim ve öğretim yılında başta öğrencilerim olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim’’ diye belirtti. Seyitgazi Mustafa Akbaş İlkokulu Müdürü Belkıs Dere ise, şunları söyledi:


’’Öğrencilerimizle beraber yeni bir eğitim yılına başlamanın sevincini yaşıyoruz.Daha başarılı ve dolu bir eğitim yılı olacağının temennisi içindeyiz.Okulumuzu yeni eğitim ve öğretim yılına hazır.’’




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç