Seyitgazili miniklerin okul heyecanı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber ders başı yapan minik öğrencilerde heyecan ve korku bir arada yaşandı. Bazı minik öğrenciler sevinirken, bazılarının ağladığı görüldü. Sınıf öğretmeni Hatice Biçer, İlk hafta alıştırma eğitimi yaptıklarını hatırlatarak, "Öğrencilerimizin alışmasında hiç bir sorun yaşamadık. Yeni eğitim ve öğretim yılında başta öğrencilerim olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim’’ diye belirtti. Seyitgazi Mustafa Akbaş İlkokulu Müdürü Belkıs Dere ise, şunları söyledi:

’’Öğrencilerimizle beraber yeni bir eğitim yılına başlamanın sevincini yaşıyoruz.Daha başarılı ve dolu bir eğitim yılı olacağının temennisi içindeyiz.Okulumuzu yeni eğitim ve öğretim yılına hazır.’’