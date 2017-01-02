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02 Ocak 2017 11:04

Seyitgazi’nin 51 mahallesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Seyitgazi’nin 51 mahallesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

02 Ocak 2017 11:04

Eskişehir Seyitgazi Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 51 mahallede karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.
Seyitgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar, son olarak ilçe merkezi, Kırka ve mezarlığı, Çörez Çiftliği, Yapıldak, Oynaş, Göcenoluk, Kümbet, Çukurağıl, Arslanbeyli, Taşlık, Yarbasan, Yukarı Karacaşehir, Aşağı Karacaşehir, Karaören, Gökbahçe, Doğançayır mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile devam etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, tüm araç ve ekipmanlarla kar yağışı karşısında 51 mahallede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Kalın, “Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu” demiş Hazreti Mevlana. Bin yıllardır herkesin kardeşçe yaşadığı ilçemizde, kar çilenin değil bereketin adıdır. İnşallah bu yağışların Seyitgazi Belediyemizin 100. yılında, ilçemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yeter ki kar yağsın, biz temizleriz” ifadelerini kullandı.



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