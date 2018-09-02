Seyitgazi’nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlayan etkinliklerde açılış konuşmasını yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da meşalenin ateşini yaktığını ifade ederek, “Seyitgazililerimiz de bu meşaleyi görerek bir ateşte buradan yaktılar. Biz ne kadar gururlansak azdır, ne kadar şereflensek azdır. Bu topraklarda, Anadolu coğrafyasında, Anadolu irfanının yoğrulduğu ve Anadolu ateşinin yakıldığı topraklardır. Aynı zamanda Eskişehir bölgesinde başlatılan kurtuluşun da başlatıldığı topraklardır. 26 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Bayramlarını da kutladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını burada yad etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. 1 Eylül’de Seyitgazi’mizin kurtuluşunda ilçemize can veren kan veren bu toprakları toprak yapan, uğrunda ölen varsa vatandır dediğimiz ve o dönemin güzel Doğançayırımızın yüze yakın şehit düşmüş kardeşlerimizi de, bu topraklarda onlarla birlikte bilmediğimiz kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Onların ruhları şad olsun ki biz onların sayesinde bu topraklarda huzurlu bir şekilde 96 yıldan beri bu zaferi kutlamaktayız. Bu zaferden dolayı da gururlanmaktayız” diye konuştu.

“Vatanı gelecek nesillere yükseklerde teslim edeceğiz”

Kutlamalara katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da bu toprakların kolay elde edilmediğini belirtti. Milletvekili Günay, “8. yüzyıldan başlayıp 1071 tarihinde Malazgirt’e girdiğimiz de yeni bir dönem başladı. 26 Ağustos’ta Malazgirt zaferini kutladık. İki gün önce 30 Ağustosta Zafer bayramını kutladık. Bugün burada Seyitgazili hemşehrilerimizle Seyitgazi’nin kurtuluşunu kutluyoruz. İnşallah yarın 2 Eylül’de de Eskişehir’in kurtuluşunu kutlayacağız. Bunlar kolay elde edilmedi, 96 yıldan bahsediyoruz. Nerede ise 100 yıl olacak. Şundan eminiz ki bu coğrafyada, bu tarihi mirasla bu mücadeleleri vereceğiz. Bunun bilincindeyiz. Kanı ile canı ile bu vatanı savunan atalarımızdan emanet aldığımız kutsal vatan ve bayrağı gelecek nesillere en iyi şekilde, savunarak, mücadele ederek çok daha yükseklerde teslim edeceğiz. En büyük hedefimiz bu” diye konuştu.

Seyitgazi’nin kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi’yi anma etkinliklerinde ise halk oyunları gösterileri gerçekleştirilirken, alana gelen Eskişehir Sultan Okçuluk Ata Sporları Derneği üyesi Battalgazi’nin Süvarileri Türk savaş sanatları gösteri ekibi ve Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı gösterileri vatandaşların beğenisini kazandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda sergi açılışında geleneksel Seyyid Battal Gazi lokma ikramı ile derneklerin ikramlarına da yer verildi. Törende Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Milletvekili Emine Nur Günay ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ok atışı gerçekleştirdi.

Törene Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.