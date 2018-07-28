Seyyar emlakçıların peşine düşecekler

Eskişehir Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Büyükarslan, Yönetim Kurulu ve üyelerle birlikte bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükarslan, sektör içerisinde yaşanan birçok sıkıntının görüşüldüğünü belirtti. Belirlenen sorunların çözüme ulaşabilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktaran Başkan Büyükarslan, sektörün ortak sorununun ’Seyyar Emlakçılık’ olduğunu vurguladı. Bu kişilerin hem ev sahiplerinin hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını çaldığını ifade eden Başkan Büyükarslan, emlak sektörüne zarar veren kişilerin belirlenerek yetkili makamlara iletileceğini ve bu konuda bir görüş birliğinin oluştuğunu sözlerine ekledi. Konunun takibi için bir de çağrıda bulunan Başkan Büyükarslan, "Buradan tüm emlak sektörüyle uğraşan ve yıllarını bu sektöre adayan firmaların bu konuya destek olmasını bekliyoruz. Konuyu takip etmeleri adına ’Seyyar Emlakçılık’ yapan ve emlak sektöründe ’Ayakçı’ diye tabir edilen kişilerin belirlenmesi için yapılacak çalışmada isimlerini dernek yönetimine ulaştırmalarını rica ediyoruz. Soruna sessiz kalmamak adına tüm Eskişehir emlakçılarının bir araya gelmesini istiyoruz" dedi.