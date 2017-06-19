Seyyid Battal Gazi Külliyesinde iftar

geleneksel iftar buluşmaları devam ediyor.

’Seyitgazi 4. İftar buluşmaları’ ile toplumun her kesimini bir araya getirmek için kurulan sofralarda paylaşmanın huzuru yaşanıyor.

Seyitgazi Belediyesi tarafından Seyyid Battal Gazi Külliyesinde verilen iftar ve birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiği programda yaklaşık bin 300 vatandaş Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadı. Toplumun her kesimini bir araya getirmek için kurulan sofralarda paylaşmanın huzuru yaşanırken Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın vatandaşlarla yakından ilgilendi. Güzel bereketli bir günde, rahmet ayında yağışa rağmen gönül sofrasına katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kalın “Seyitgazi Belediyemiz tarafından Bu bereketli günde Seyyid Battal Gazi Külliyemizde iftar öncesi 7’den 70’e vatandaşlarımızla birlikte gönüllerimizi birleştiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Paylaşma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı Ramazan ayında iftar soframızı bugün Seyyid Battal Gazi Külliyemizin manevi atmosferinde gerçekleştirdik. Ramazan ayında düzenlediğimiz bu iftar sofralarımızla birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Genciyle yaşlısıyla bizlere gönlünü açan, aynı sofrayı, aynı duayı paylaştığımız siz kıymetli hemşehrilerime teşrifleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan ülkemizin tarihi mekanlarını görmek için 3 aydır yollarda olan, İspanya’dan Seyitgazi’ye kadar bisikletiyle gelen İspanyol Endüstri Mühendisi Pablo Andres de, Seyyid Battal Gazi Külliyesindeki iftar bereketinden nasibini aldı.