Sezai Aksoy Halk Merkezi açıldı

Eskişehir eski belediye başkanlarından Sezai Aksoy’un adının verildiği Halk Merkezinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demirbilek, Erenköy Mahalle Muhtarı Abdil Bulut, Meclis Üyeleri ve Sezai Aksoy’un ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sezai Aksoy’a karşı vefa borçlarını ödemek için halk merkezine Sezai Aksoy adını verdik”

Erenköy Mahallesi Sezai Aksoy Halk Merkezi’nin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi’ne kurdukları halk merkezine Sezai Aksoy’a karşı vefa borçlarını ödemek için Sezai Aksoy adını verdiklerini söyledi. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bu kente kim bir tuğla çaktıysa, kim iyi bir hizmet yaptıysa takdirle karşılanır. Karşılığını yaşarken almasa bile, vefatından sonra alır. Keşke yaşarken insanları onure edebilsek. Yaşarken saygımızı, sevgimizi gösterebilsek. Bunun için hoşgörü ve birbirimizi sevmemiz lazım. Dünyada paylaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Ama dostlukları, sevgileri, saygıları paylaşırsak çok daha huzurlu oluruz, daha rahat ederiz. Sezai Aksoy Eskişehir’e önemli hizmetler yapmış bir belediye başkanıdır. Sezai Aksoy aynı zamanda da sevilen, sayılan bir hemşehrimizdir. Sezai Aksoy ile aynı köylü olmaktan onur duyuyorum. Onunla aynı havayı teneffüs etmekten gurur duyuyorum. Umarım ona yakışır bir halk merkezi olur. Bu bölgede Sezai Aksoy’u tanıyan çok sayıda Seyitgazili hemşehrimiz var, bu nedenle onları onure edelim istedik ve bu halk merkezine Sezai Aksoy adını verdik. Umarım Erenköylüler burada her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilir, her türlü çareyi bulabilir. Muhtarlığımızın burada olması halk merkezinin daha fazla hareketli olmasına neden olacak. Umarım Erenköy’e yapacağımız diğer hizmetleri de bu bölgeden başlatarak sürdürebiliriz. Ben Sezai Aksoy’u rahmetle ve saygı ile anıyorum. Ailesine sabırlar diliyorum, onur duymaları gerekiyor. Sezai Aksoy onlara iyi bir miras bıraktı. Umarım bizler de ona layık oluruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”

“Eskişehir sevdası ve hizmet aşkı babamızın kemiklerine kadar işlemişti”

Açılışta konuşma yapan isimlerden biri de Sezai Aksoy’un kızı İnci Aksoy oldu. Konuşmasına babasını anlatarak başlayan İnci Aksoy, babasının görev aşkının ve halka hizmet anlayışının her şeyin üstünde geldiğini vurguladı. Babasının adının halk merkezinde yaşatıldığı için Başkan Kurt’a teşekkür eden Aksoy, “Eskişehir sevdası ve hizmet aşkı babamızın kemiklerine kadar işlemişti. Biz de bunu hissederek büyüdük. Onun bu değerlerinin bu merkezde yaşayacağına inanıyoruz. Sezai Aksoy Halk Merkezi’nde görevli herkesin onun bakış açısıyla Eskişehir halkına hizmet aşkıyla çalışacağından eminiz. Emeği geçen herkese başta annem Leyla, ablam Beril olmak üzere tüm ailem adına teşekkür eder, Sezai Aksoy Halk Merkezi’nin hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Aksoy konuşmasının ardından günün anısına Başkan Kurt’a bir plaket takdim etti. Açılışta konuşan Erenköy Mahalle Muhtarı Abdil Bulut ise mahallelerine halk merkezi açan Başkan Kurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.