Sezon bitmeden şampiyonluklarını ilan ettiler

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, mücadele ettiği Yerel Lig Genç Kızlar Kategorisi'nde sezon sona ermeden şampiyonluğunu ilan etti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Yerel Lig Genç Kızlar Kategorisi'nde çıktığı 5 maçta da galibiyet almayı başararak şampiyonluğu garantiledi. Çıktığı müsabakalarda rakiplerine set dahi vermeyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, tüm maçlardan 3-0'lık galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Garantilediği şampiyonluk ile bundan sonra Yerel Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek takım, ayrıca Eskişehir'i de ulusal müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı. Başantrenör Özkan Çimenli ve Yardımcı Antreör Fatma Çimenli gözetiminde yoğun bir idman programı ile çalışan voleybolcular, ligdeki son maçlarına da galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarı hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Kız Voleybol Takımımız için büyük emekler verdik. Onlar da sağ olsunlar bu emekleri hiç boşa çıkarmadı. Özveri ile çalışarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Buralara kadar gelebilmek kolay bir iş değil. Her zaman başarılar elde ederek bizleri gururlandırdıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Hocalarımız ve sporcularımızın yanı sıra ailelerin de büyük destekleri söz konusu. Kızlarımızı Tepebaşı'nı başarı ile temsil ettikleri için kutluyorum” ifadelerini kullandı.