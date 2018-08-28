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28 Ağustos 2018 10:19

Sezon sonlarında indirim tuzaklarına dikkat

Bazı mağazaların müşteri çekmek ve ürün satmak amacıyla uyguladığı ve şişirilmiş fiyatlar üzerinden yaptıkları sözde indirimler, tüketicilerde kafa karışıklığına neden oluyor.

Sezon sonlarında indirim tuzaklarına dikkat

28 Ağustos 2018 10:19


İndirim kampanyaları, mağazaların satışları arttırmak için kullandığı stratejilerin en başında geliyor. Özel gün ve sezon indirimleri vatandaşların ilgisini çekerken, yıl boyu vitrinlerden inmeyen indirim yazıları vatandaşların kafasını karıştırıyor. Pek çok vatandaşın artık görmeye alıştığı indirim yazılarına güveni kalmazken, yetkililer ise indirimin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, mağazaların bu oyunu karşısında vatandaşları uyarırken "Tüketiciler bu oranlara aldanmamalı" dedi.



“Herhangi bir indirim söz konusu değil”


Mağazalar tarafından fiyatların önce yukarı daha sonra aşağı çekilerek indirim yapıldığının söylendiğine değinen Bakal, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakal yaptığı açıklamada, “Biz tüketicilere her zaman bu indirim oranlarına inanmamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Bayramdan önce, bayramdan sonra, sezon başında ve sezon sonunda sürekli indirim yapıldığı ifade ediliyor. Ancak herhangi bir indirim söz konusu değil. Hatta bindirim yapılıyor. Bindirimden sonra da indirim yapılmış oluyor. Tüketiciler bu oranlara aldanmamalı. Her zaman uyanık olmalı. Tüketici alışverişe giderken önce bir ihtiyaç listesi yapmalı. Listeyi yaptıktan sonra bu ihtiyaçlarını mağazaları dolaşarak edinmeye çalışmalı ve kıyaslamalı. Tüketiciye bizim önerimiz bu indirim kampanyalarına aldanmamaları gerektiği yönünde. Bu konuda uyanık olmalılar. Tüketiciler fiyat araştırması yapacak. İhtiyaçlarını belirleyecek ve buna göre alışverişini yapacak” ifadelerini kullandı.


Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen TÜKDES Genel Başkanı, “Aç karınla alışverişe çıkmasınlar. Alışverişin yoğun olduğu saatlerde çıkmasınlar. Örneğin hafta içi iş saatlerinde mağazalar açık olduğu için daha tenha olurlar. Durumu uygun olanlar bu saatlerde alışveriş yapsınlar” dedi.



“Vatandaşı kandırıyorlar”


Tüketici Melek Önder ise indirim etiketlerine inanmadığını ifade ederek şunları söyledi:


“İndirim etiketlerine inanmıyorum. Eski fiyatı tekrar eski haline çeviriyorlar. Aldığım bir ürünün etiketini kaldırdığımda indirim yazarak tekrar eski fiyatla sattıklarını gördüm. O yüzden inanmıyorum bu indirimlere. Önce bindiriyorlar sonra indiriyorlar. Vatandaşı kandırıyorlar. Sömürüyorlar.”




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