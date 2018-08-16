Sıcak günlere şerbet, komposto ve salata önerisi

Sıcak yaz günlerinde sağlıkla ilgili bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Tedbir olarak da uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenilmesini öneriyor. Sağlıklı beslenmek için de tüketilen besinlere ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Beslenme Uzmanı Fatma Çiftçi, hazır besinlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Yaz aylarında, sıcaklıkla beraber artan kalp rahatsızlığımız, kroner kalp yetmezliği gibi hastalığımız ortaya çıkmakta. Bu durumda ortaya çıkan dezavantajları ortadan kaldırmak için her zaman yaptığımız gibi sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam etmek durumundayız. Yaz aylarında başka bir tehdit konumuzda çocuklar ve bebekler. Çocuklar ve bebekler, uygun olmayan koşullarda hazırlanan besinleri tüketmeyle beraber, yaz aylarındaki sıcaklık artışıyla beraber ishal gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bunları ortadan kaldırmak için tabi ki sağlıklı ve dengeli beslenme yolunda adımlar atmak durumundayız" dedi.

"Tercihimiz kompostolar ve şerbetlerimiz yönündedir"

Ayten Usta Gurme Restoran olarak menülerinde şerbet ve komposto bulundurduklarını belirterek yaz menüleri oluşturduklarını aktaran Çiftçi, "Şerbet ve kompostolar menülerimizde, öğünlerimizde her zaman yer almak durumunda. Biz Ayten Usta Gurme olarak da menülerimizde asitli içecekler yerine her zaman ve daimi olarak da şerbetli ürünleri ve kompostoları tercih ediyoruz. Biz anneannelerimizden gelen kültürle beraber şerbet ve komposto kültürüyle büyümüş insanlarız. Kola bizim kültürümüze daha sonradan giren bir ürün. Biz Türk mutfağının devamı, öncüsü olarak da tercihimiz kompostolar ve şerbetlerimiz yönündedir. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, menü geliştirmek yolunda adımlar atarak yaz menümüzü oluşturduk. Bir sakara salatamız var, gâvurdağı salatamız var. Bu salataların protein değerlerini arttırmak, besin değerlerini arttırmak için protein ekledik salatalarınıza. Kişiler tercihlerine göre üzerine hellim peyniri, köfteler ya da bonfile gibi ürünler tercih edilip tek öğünde tek tabakta doyurucu ve besleyici menü tercih edebilirler" diye konuştu.

Son olarak terlemeye karşı kendilerine özgü bir tat olan Alaca sodasını tavsiye eden Çiftçi şunları söyledi:

"Menülerimizin yanına şerbetlerimizi de ekledik. Alaca sodamızı, sirkencubin ekledik. Sirkencubin bizim sirke, bal ve limonla yapılan bir içeceğimiz. Alaca sodamız da Gürcistan sodasının bize özgü tarifiyle oluşan bir reçetemiz. Bunun içerisinde Gürcistan sodasını kullanmamızın sebebi yaz aylarında oluşan terlemeyle beraber kaybolan minerallerin yerine konulmasını sağlamak, desteklemektir."