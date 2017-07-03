Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 15:39

Sıcak havalarda çiçeklerin bakımı

Kavurucu sıcaklar insanlar ve hayvanlar kadar bitkileri de olumsuz etkilerken, alınması gereken bazı tedbirlerin bu canlıların yaşaması açısından çok önemli olduğu belirtiliyor.

Sıcak havalarda çiçeklerin bakımı

03 Temmuz 2017 15:39


Son günlerdeki etkisini arttıran sıcaklarla birlikte çiçeklerin bakımının önemi daha da arttı. Her gün termometrelerin giderek sıcaklıkları daha yüksek göstermesiyle birlikte, çiçek sevdalılarının dikkat etmesi gereken noktalar ortaya çıktı.


Yaz aylarında çiçeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları çiçekçilik yapan Levent İmrak anlattı. Aşırı sıcaklarda çiçeklerin direk güneş ışığında olmaması gerektiğini belirten 19 yıldır çiçekçilik ile iç içe olan çiçekçi Levent İmrak, "Çiçeklerin su ihtiyaçlarının aksatılmaması gerekiyor. Sıcaklarda çiçekler çok çabuk kuruyor. Direk güneş ışığı çiçeklerin hemen bozulmasına neden oluyor. Çiçekleri evde cam kenarlarından çekmek gerekir. Evlerde bütün camlar kapılar açık olduğu zaman cereyan aksetmekte. Bunlarda zarar verir. Her çiçeğin farklı suya ihtiyacı olur ama tam laiki ile sulamaktan bahsedersek eğer bu sıcaklarda yaklaşık 5-6 günde sulamak gerekir. En çok orkidelerin bakımı zorlaşır. Çünkü 18 derece ile 23 derece arasında durması gerekir orkidelerin. Şuanda ev ortamında bile 25 derece sıcaklık söz konusu. Bu yüzden en çok zararı orkideler görecektir. Orkidelere bu sıcaklarda 3 günde bir su vermek gerekecektir" dedi.


"Çiçek yetiştiricileri sıcak havalarda budama yapmamalılar"


Çiçeklerin budama işlemlerinin aşırı sıcaklarda yapılmaması gerektiğini söyleyen İmrak, "Çiçek yetiştiricileri sıcak havalarda budama yapmamalılar. Budama yapılacak zaman ya ilkbaharda ya da sonbahardadır. Yazın yapılırsa dış mekan çiçeklerinin çiçek açma, gelişme ve yaprak açma dönemi olduğu için direk canlı bitkiyi öldürmektir." ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!