Sıcak havalarda çiçeklerin bakımı

Son günlerdeki etkisini arttıran sıcaklarla birlikte çiçeklerin bakımının önemi daha da arttı. Her gün termometrelerin giderek sıcaklıkları daha yüksek göstermesiyle birlikte, çiçek sevdalılarının dikkat etmesi gereken noktalar ortaya çıktı.

Yaz aylarında çiçeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları çiçekçilik yapan Levent İmrak anlattı. Aşırı sıcaklarda çiçeklerin direk güneş ışığında olmaması gerektiğini belirten 19 yıldır çiçekçilik ile iç içe olan çiçekçi Levent İmrak, "Çiçeklerin su ihtiyaçlarının aksatılmaması gerekiyor. Sıcaklarda çiçekler çok çabuk kuruyor. Direk güneş ışığı çiçeklerin hemen bozulmasına neden oluyor. Çiçekleri evde cam kenarlarından çekmek gerekir. Evlerde bütün camlar kapılar açık olduğu zaman cereyan aksetmekte. Bunlarda zarar verir. Her çiçeğin farklı suya ihtiyacı olur ama tam laiki ile sulamaktan bahsedersek eğer bu sıcaklarda yaklaşık 5-6 günde sulamak gerekir. En çok orkidelerin bakımı zorlaşır. Çünkü 18 derece ile 23 derece arasında durması gerekir orkidelerin. Şuanda ev ortamında bile 25 derece sıcaklık söz konusu. Bu yüzden en çok zararı orkideler görecektir. Orkidelere bu sıcaklarda 3 günde bir su vermek gerekecektir" dedi.

"Çiçek yetiştiricileri sıcak havalarda budama yapmamalılar"

Çiçeklerin budama işlemlerinin aşırı sıcaklarda yapılmaması gerektiğini söyleyen İmrak, "Çiçek yetiştiricileri sıcak havalarda budama yapmamalılar. Budama yapılacak zaman ya ilkbaharda ya da sonbahardadır. Yazın yapılırsa dış mekan çiçeklerinin çiçek açma, gelişme ve yaprak açma dönemi olduğu için direk canlı bitkiyi öldürmektir." ifadelerini kullandı.