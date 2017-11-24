Şifayı Eskişehir’de arıyorlar

Konuyla ilgili bilgi veren Yunus Emre Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, kornea temin sayısı ve nakil sayısını arttırma yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Ülke genelinde bekleyen hasta sayısı çokluğu ve temin edilen kornea sayısındaki yetersizlik nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankası ve Kornea Nakil Merkezine birçok ilden müracaatlar yapıldığını anlatan Dr. Karagülle, “Bu hastalar arasında yer alan ve 18 aydır Akdeniz Üniversitesi Göz Bankasında kornea sırası bekleyen hasta N.T. isimli hastamız, bize müracaatından sonra 5 gün içerisinde uygun kornea bankamız tarafından temin edildi. Göz Bankamız Tıbbi Müdürü Uzm. Dr. Zihni Ergün tarafından yapılan kornea nakli ile hastamız sağlığına kavuşturulmuştur.

Dr. Karagülle, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankası olarak kornea temin ve nakil sayısını arttırma yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi;

“Göz Bankamız, kurulmuş olduğu 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ülkemizde devlet hastanesi bünyesinde açılmış ilk göz bankası olma özelliğiyle “Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi” doğrultusunda hizmet vermektedir. Yine bir ilk olarak bankamızca alınan kornealar biyomikroskopi veya korneal topografiyle ölçülemeyen bu çok önemli ve kornea için hayati değeri olan endotel hücrelerinin kalitesi ve miktarları hakkında hassas bilgiler edinmemizi sağlayan Speküler Mikroskop cihazında kornea endotel sayısını ölçülerek sağlıklı kornealar, sırada bekleyen hastalarımıza nakil edilmek üzere kornea nakil merkezlerimize ve Sağlık Bakanlığımıza bağlı “Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı”’nın bilgisi doğrultusunda Türkiye geneli tüm göz bankalarına gönderilmektedir. Çalışmalarımız Sağlık Bakanlığımıza bağlı “Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı” tarafından takdirle karşılanmaktadır.”