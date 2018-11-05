Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Kaportası hasarlı araçlarda, orijinal yedek parça değişikliği, parça onarımı ve çıkma parça değişimi gibi alternatifler bulunurken dolardaki dalgalanmalar ile birlikte vatandaş sıfır parça değişikliğini seçenekler arasından silmiş durumda.

Kazalı araç sahipleri başta olmak üzere yedek parçacısından kaportacısına herkes orijinal yedek parça pahalılığından dert yanıyor. Değişen 3-4 parçanın, aracın genel fiyatının 3'te 1'ine eş değer olduğunu dile getiren kaporta ustası Hasan Çelmek, müşterilerinin genelde kazalı parçanın tamir edilmesini istediklerini belirtti. Bunun sebebinin döviz kurundaki artış olduğunu söyleyen Çelmek, “Dolar'ın ve Euro'nun artmasıyla parça fiyatları hemen hemen ikiye katladı diyebilirim. Biz de bir iş yeri sahibi olarak baya zorluklar çekiyoruz. Çünkü müşteri zorunlu kalmadığı sürece o parçayı değiştirmiyor, gelmiyor sanayiye anca iyice kopacak, kırılacak o zaman geliyor sanayiye. Bunun da bize zararı var. Araba yandan vuruktu 2 tane kapı istiyor ve ben bu kapıların yenisini alsam kapıların tanesi bin lira küsur o yüzden çıkma parçacıdan 2 tane çıkma kapı aldım mecburum çünkü parça pahalı. Parça fiyatları çok aşırı yükseldi. Bundan esnaf da zarar görüyor, müşteri de zarar görüyor” ifadelerini aktardı.

“Müşteri 3 katına çıktı”

Çıkma yedek parçalar artık tercih sırasında en başta yer alıyor. Ekonomik ve orijinal olmasıyla tercih edilen çıkma yedek parçalar masrafı adeta 3'te 1'e indiriyor. Kaskodan sigorta ihalesini alarak çıkan hasarlı parçaların satışını yapan Ahmet Sefalı, “2'nci el ürünler vatandaşa daha ucuz, hesaplı geliyor o yüzden tercih ediyorlar. Mesela sıfır ürün bin 500 lira ise bizde 300 liraya gidiyor parçalar. Bugün bir tampon 2 bin ila 3 bin lira arasında değişiyor. 2'nci el parça alırken müşteri orijinal olmasına dikkat ediyor ekseriyetle. 300 liraya alsa 200 lira da masraf etse 500 liraya işini görmüş oluyor. Sıfır almaya kalksa 3 bin lira masrafları olacak. Önceden günde 10 kişi gelirken şimdi 30 kişi falan geliyor 3 katına çıktı” şeklinde konuştu.

“Milli sermayeye katkı”

Kullanılan çıkma parçanın değerlendirilmesi resmen geri dönüşüm olarak kabul ediliyor. Her yönden mantıklı olduğunu savunan kazalı araç sahibi Ersin Çatar konuyla ilgili; “2'nci el mantıklı. Parça fiyatları 2-3 katına çıktı. Ekonomik açıdan ülkeye de kazandırıyorsun ve dışarıya bağımlılığın kalmıyor. Kaportacı arkadaşlar onarıyor parçaları. Ufak tefek yerlerini düzeltiyor ve orijinal halini de kaybetmiyor” dedi.