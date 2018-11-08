Sigara kaçakçıları KOM ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, 23 adet 125 mililitre çakmak gazı, 29 adet 200'lük kutular içerisinde sarılmış sigara, 52 adet şeffaf kilitli poşetler içerisinde sarılmış sigara, 860 adet kullanılmış TAPDK makaron bandrolü, 21 kilo 250 gram kıyılmış tütün bulunarak mahkeme kararınca el konuldu.

Öte yandan yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.