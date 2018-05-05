Şiir ve müzik tarih ile buluştu

’si düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinlikler ile devam ediyor.

Türkiye ve yurt dışından şairler, Yazılıkaya Anıtı - Midas Şehri gezisi ve şiir okuması gerçekleştirildi. Etkinlikte Friglerin en önemli kaya anıtlarından biri sayılan Yazılıkaya önünde şiirler okundu. Ayrıca sanatçı Mine Krause de birbirinden güzel şarkıları kemanıyla seslendirdi. Eskişehir’den şiir okumalarını izlemeye giden şiir severler de keyifli ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Bu yıl 10 ülkeden 38 şairin yer aldığı şiir buluşmasının şiir okuma bölümünde konuk şairlere Frigler ve Yazılıkaya anıtıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ertuğrul Algan, Frigerin Balkanlardan gelen sanatçı bir topluluk olduğunu, “fibula” adı verilen kilitli iğneyi ve panflütü bulduklarını ve kayalara pek çok eser bıraktıklarını belirtti.

8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması daha sonra düzenlenen oturumlar ile devam etti. Türk Şiiri’nin 2. Yeni Akımı içinde özgün şairlerinden biri olan ve 1918’de doğup 2008’de yitirdiğimiz İlhan Berk, “İlhan Berk 100 yaşında” oturumuyla anıldı. Etkinlikte konuşan Yakup Kuyucu, İlhan Berk defterlerine değinerek, “Böcekler adlarını bilmiyor. Gerekmiyor çünkü der İlhan Berk bir böceği eline alıp geri yerine koyarken. Bu dünyaya tanıklık için gelmiştir. Dünya vardır çünkü bundan daha büyük anlam yoktur. Hiçbir nesnenin yerini değiştirmek istemez. Gövdesini olduğu gibi bırakır. Adını vermez. Adlandırmak ölümdür ve sahip olmak istemez. Yazmak cehenneminin nesneleri defterlerine gövdesini yaslamıştır. Kral nesnesini” dedi.

Diğer konuşmacı Mahmut Temizyürek de, Türk Şiiri’nin 1930- 1970 yılları arasında “çok çatışmalı” bir dönem geçirdiğini belirterek, İlhan Berk’in de bu dönem içinde ayırt edilir bir yeri olduğunu söyledi. Temizyürek, “İlhan Berk’in ‘Ruhum, İlhan Berk köprüden geçiyor, duyuyor musun?’ demesi, insanın kendi belleğine yönelik bir sarsmadır. Hiçbir şair kendisini bu kadar açığa koymamıştır. Bir şairin kendisini böyle bir şeyin içinde görmesi Türk şiirinde önemli şeylerden biridir. Şair kendisini dünya yazıcısı olarak gelmiş görmektedir” diye konuştu. Temizyürek’in Edebi Şeyler Yayınevince kitaplaştırılan Üç Çınar kitabı da oturumu takip eden şiir severlere ücretsiz dağıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Onur Konuğu Şair Metin Cengiz’in şair kimliği, “Metin Cengiz Şiiri” oturumunda ele alındı. Oturumu yöneten Müesser Yeniay, Cengiz hakkında geçmişte dergi ve gazetelerde yer alan değerlendirmeleri okudu. Yeniay, “Şairi tanımanın bir yolu şiirlerini okumak olduğu kadar, diğer bir yolu da onun hakkında yazılanlardır” dedi.

Oturumda konuşan Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen de, “Metin Cengiz girişimci bir şairdir. Geçmişte, birlikte hareket ettiği bazı arkadaşlarıyla ‘Yenibütün Şiir Manifestosu’ içinde yer almış bir şair. Çıkardığı dergi ve yayınladığı kitaplarla da ‘üretken’ bir şair” dedi. Marius Chelariu da, Romanya’da çıkardıkları bir dergide Metin Cengiz’i şair kimliği ve Türk Şiiri içindeki yerini ele alan bir yazıyı yayınladıklarını ve Cengiz’in ‘özgün bir şair’ olduğuna değindi. Duygu Kankaytsın ise, Cengiz’in ‘Sosyalist gerçekçi’ bir şair olduğunu vurguladı. Kankaytsın, “Metin Cengiz, bütün temaların iç içe geçtiği bir organizmayla hareket ediyor” dedi. Neil Dohetry de Cengiz’in İngilizceye çevirdiği şiirlerinden örnekler okudu.