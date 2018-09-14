Silahla yaralama olayının şüphelisi adliyede

Eskişehir'de 1'i ağır 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde tütün ürünleri satan A.Ö., T.A. ile yakını Y.A. arasında 'Sosyal medyada küfürlü yazışma' nedeniyle kavga çıktı. Daha sonra A.Ö. aracındaki silahla T.A.'yı göğsünden ağır yaralamış, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan H.S.'nin ayağına isabet etmişti. Kavgaya karıştığı tespit edilen Y.A. gözaltına alınırken, A.Ö. ise olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şubesi ekipleri, silahla yaralama olayının firari şüphelisi A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, A.Ö.'yü saklandığı ikamette olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına polis ekipleri nezaretinde sevk edildi.