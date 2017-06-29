Silahlı şahıs dehşet saçtı

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde alacağı olduğu bir işletmeye gelen Osman A., sinirlerine hakim olmayarak elindeki tabancayla çevreye ateş açtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ayrıca polis ekipleri, eli silahlı şahsı ikna etmeye çalışırken, şüpheli basın mensupları ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu yöne doğru tekrar bir el ateş etti.

Yapılan görüşme sonrasında şüpheli Osman A., elindeki tabancayı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.