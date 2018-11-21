"Sim kartım neden çalışmıyor" diye kızdı ve canından oldu

Eskişehir'de, arkadaşına aldırdığı sim kartının bozuk çıkması nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar B. A. (18) ve E.K. (25) ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep ettiler.

"Ben çıktıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum"

Sanık B.A., olay günü maktul ile aynı evde olduklarını ve evden çıktıktan sonra ne olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Arkadaşım E.K. ve E. A. ile oturuyorduk. Emre, Ejder'e bir telefon hattı satın almış. Hat açılmayınca Ejder sinirlendi. 'Gidelim bu işi çözelim' dedi. Fakat Emre'de geç olduğunu söyleyerek gitmedi. Tartışmaya başladılar. Ben bu sebeple evden çıktım. Bıçakla peynir kesilmişti. Bıçak televizyonun yanındaydı. Ben çıktıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hatırlamıyorum"

Sanık E. K. ise savunmasında, kavgada bıçağı karnına sapladığını söyleyerek, "Ejder'in evinde otururken isteği üzerine satın aldığım hattı açılmamıştı. Bana 'Sim kartım neden açılmıyor' dedi ve tokat attı. 'Bu işi hallet' dedi. Ben de işimin olduğunu ve gidemeyeceğimi söyledim. Kendisi bana küfür ederek üzerime yürüdü. B.A. bizi ayırmaya çalıştı. Bu sırada Ejder mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı karnıma sapladı. Yere düştüm. B.A. ve E.A. kavga etmeye devam etti. Ejder evden koşarak evden çıktı. Bedirhan da peşinden çıktı. Ejder'in bana sağladığı bıçak Bedirhan'ın elindeydi. Dışarı çıktıklarında ne olduğunu bilmiyorum. Bayılmışım, hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde dışarı çıktım ve olayı gördüm. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bedirhan Alkan'ın tahliyesine, diğer sanığın mevcut halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a ertelendi.