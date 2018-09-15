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Simit fırınları denetleniyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yaklaşık 75 simit fırınında denetim çalışması gerçekleştirdi.


Okullarda sıklıkla tüketilen simitlerin üretildiği iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Yaklaşık 75 işletmeyi kapsayan kontrollerde fırınların hijyen, gramaj gibi hususlarda uygunlukları denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü, yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı.

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