Simit fırınları denetleniyor

Okullarda sıklıkla tüketilen simitlerin üretildiği iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Yaklaşık 75 işletmeyi kapsayan kontrollerde fırınların hijyen, gramaj gibi hususlarda uygunlukları denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü, yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı.