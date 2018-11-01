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Sinan akçık Espark'ta sevenleriyle buluştu

Türk müziğinin sevilen ismi Sinan Akçıl, Eskişehir’de sevenleriyle bir araya geldi.

Türk müziğinin sevilen ismi Sinan Akçıl, Eskişehir'de sevenleriyle bir araya geldi.


ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, 11'inci yılını Sinan Akçıl konseri ile kutladı. Sevilen sanatçının yüzlerce hayranı dakikalar öncesinden alana gelerek adeta alışveriş merkezini doldurdu. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Akçıl, enerjisiyle alkış topladı. En sevilen şarkılarını seslendiren Sinan Akçıl'a hayranları da eşlik etti. Sahne şovlarıyla da izleyenleri kendisine hayran bırakan ünlü aranjör, konserin ardından bol bol fotoğraf çektirdi. Espark Alışveriş Merkezinin 11'inci yılını kutlayan Akçıl, Eskişehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken alandakilerle Eskişehirspor tezahüratı yaptı.

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