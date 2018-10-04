Sınavsız 'İkinci Üniversite' için son fırsat

Anadolu Üniversitesi'nin yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olan ya da okumaya devam eden öğrenciler için açtığı sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları yarın sona eriyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite' programlarına kayıtlar 11 Eylül tarihinde başlamıştı. Daha önce 21 Eylül tarihinde sona ereceği açıklanan kayıtlar, yoğun talep nedeniyle 5 Ekim Cuma gününe uzatılmıştı. Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için kayıtlar yarın saat 17.00'de sona erecek. Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.