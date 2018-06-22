Sınırları kaldıran eğitim sistemi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) her ne kadar ‘uzaktan eğitim modeli’ olarak değerlendirilse de sağladığı olanaklarla öğrencileriyle ‘yakından’ ilgileniyor. Ülke sınırlarını aşarak eğitimde bir dünya markası haline gelmiş sistemiyle yüzbinlerce öğrenciye hizmet veren AÖF, yurtdışında bulunan 9 irtibat bürosuna ek olarak Türkiye’ye farklı programlar kapsamında gelmiş yabancı öğrencilere de diploma fırsatı sunuyor. Ganalı Abdul Rahman, üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen binlerce yabancıdan sadece biri. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim görürken bir yandan da Açıköğretim sisteminde İktisat Fakültesi öğrenimine de başlayan 26 yaşındaki Rahman, 2017-2018 eğitim yılında mezun olarak ikinci diplomasını almaya hak kazandı.

“Başka bir üniversitede okurken aynı zamanda devam edebilirsin”

Geçen yıl örgün eğitim aldığı üniversitesini mezun olduktan 1 yıl sonra Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF İktisat Bölümü lisans diplomasını almak için mezuniyet törenine davet edilen Abdul Rahman, memnuniyetini dile getirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde eğitim görürken bir yandan da AÖF İktisat Bölümüne kayıt yaptırdığını söyleyen Rahman, “Bugün mezun oluyorum. Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi’ndeyim ve her şey çok güzel. Açıköğretim Fakültesini arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yaşam boyu öğrenme imkanı sağlıyor. Öğrenmek yani okumak isteyen arkadaşlara hemen bir an önce kayıt olsunlar. Çalışırken ya da başka bir üniversitede okurken aynı zamanda devam edebilirsin” ifadelerini kullandı.

Açıköğretim neredeyse örgün eğitim sağlıyor

Anadolu Üniverstesi’ni her anlamda beğendiğini dile getiren Rahman, “Açıköğretim ‘açık’ diyorlar da bence açık değil. Mesela yüz yüze görüşme dersleri var. Öğrenmek için bütün materyalleri sunuyorlar. İstediğin gibi çalışabilirsin. Hatta fakültede üyelerle soru sormak istediğiniz zaman sorabilirsin. Yani iyi öğrenme ortamında istediğin her şey bütün öğrenme materyalleri mevcut ve öğrenmek için çok kolay ortam oluşturdular. Bunun için Anadolu Üniversitesi yönetimine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Çok zor iktisat okunur mu?’

Yakın çevresinde başarsının şaşkınlığa yol açtığını da sözlerine ekleyen Rahman son olarak, “Kayıt olduğum zaman bizim okulda dersler veriliyor hafta sonları oraya gidiyorum. Arkadaşlarla tanıştığımda bana ‘Hangi bölümdesin, iktisat mı’ diye soruyorlardı. ‘Çok zor iktisat okunur mu?’ diye sordular, ama çok şükür 4 senede bitirdim, sıkıntı yaşamadım. Memleketimde üniversiteye gitmedim. Liseyi bitirip buraya geldim direkt. Sanırım Türkiye’de eğitim sistemi imkanları sağlam” dedi.