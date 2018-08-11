Sıra dışı meslekler çocuklarla buluşuyor

Eskişehir’in odak noktası Espark, 4 -12 yaş arası tüm çocuklar için "Sıra Dışı Meslekler" etkinliği düzenliyor. Bugünün çocukları, yarının mesleklerini yakından tanıma şansını yakalarken aynı zamanda eğlenirken öğrenecekler. 13 - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, tüm çocuklar kendi gelecekleri için ilk adımı atmış olacaklar. Bu 5 eğitim modülünü öğreten Sıra dışı Meslekler etkinliği, çocuklara farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Espark’ta gerçekleşecek olan etkinliğe katılacak olan çocuklar; Meteor Heykeltıraşı ile yapılıcık, Tür Kâşifi ile eleştirisel düşünme, Işınlayıcı Tamircisi ile kültürler arası yetkinlik, Robot Doktoru ile mekanik zeka, Galaksi Mimarı ile işbirliği ve Gökyüzü Ressamı ile iletişim yetilerini geliştirecekler. Çocuklar Espark’ta her gün farklı bir mesleği deneyimleyerek, birbirinden eğlenceli atölyelere katılıp, dijital ve interaktif oyunlarla dolu farklı bir yetkinliği kazanacaklar. 13 - 20 Ağustos tarihleri arasında Espark’ta gerçekleşecek olan Sıra dışı Meslekler, 12:00-20:00 saatleri arasında tüm çocukları bugünden geleceğin dünyasına davet ediyor.