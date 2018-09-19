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Sıraevler tramvay istiyor

Şeker Mahallesi TOKİ Sıraevler sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Opera-Otogar tramvay hattından bölgeye bir bağlantı hattı çekilmesini istedi.


Belediye yetkililerine seslenen mahalle sakinleri bir de imza kampanyası düzenledi. TOKİ Sıraevler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkoç, “Burada 2 bin 700 kişi yaşıyoruz. Tek isteğimiz tramvay hattı o da kilometrelerce değil, sadece 200 metre. Burada okulumuz var, öğretmenlerimiz dışarıdan geliyor. Rehabilitasyonumuz var öğretmenler dışarıdan geliyor. Tepebaşı Belediyesi'nin beldeevi var. Diğer mahallelerden kursiyerlerimiz geliyor. Buradaki hareketlilik çok fazla. Tek istediğimiz 200-300 metrelik bir hat” dedi.

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