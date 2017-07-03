Sivas’ta katledilenler belgesel gösterimi ve konserle anıldı

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta katledilen 33 aydın ve sanatçı, Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Toprak Sahada gerçekleşen etkinlikle anıldı. Etkinliğe; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demirbilek, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ile Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Durur, yapımcılığını Odunpazarı Belediyesi’nin yaptığı Bir-İz adlı Belgeselde yer alan Gazeteci Alper Turgut, Bekir Güven, Ergül Sivri, sinema yazarı ve Biz İz adlı belgeselin Proje Danışmanı Murat Tolga Şen; işlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın ailesinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. DEĞİŞTİREREK DEVAM EDİYOR”

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, tarihte yaşanan vahşetlerin bugün şekil değiştirerek devam ettiğini vurguladı. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“2 Temmuz 1993’teki katliamın yıl dönümü, kaçıncı yıl dönümü olduğu önemli değil ama bu katliamlar tarihin her sahnesinde var. Dün, Pir Sultan’a daha önce Hasan’a Hüseyin’e daha önce de pek çok insanlık önderine yapılan bu tür vahşetlerin bugünde biçim değiştirerek sürdüğünü görüyoruz. O nedenledir ki biraz önce yakınları anons edilen Nuriye ile Semih direniyor, ama bu insanların direnişini duyması gerekenler duymuyor, hissetmesi gerekenler hissetmiyor çünkü; kalpler örülmüş, gözler kapatılmış. Burası bir mücadele alanıdır. Aydınlıkla karanlığın; cehaletle bilimin savaşıdır. Ama bunun sonunda bilim kazanacaktır. Aydınlık kazanacaktır. Buna inancımız tamdır. Sivas’ın yıl dönümünde tarihe bir belge bırakmak açısından Odunpazarı Belediyesi olarak bir belgesel film yaptık. Bu konuda çalışan arkadaşlarımızın tümüne teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum ve bunu bugün ilk defa Eskişehir’de izleyecek olmamız nedeniylede hepinizi biraz daha dikkatlice izlemeye çağırıyorum. Yeni Sivasların olmaması, yeni karanlıkların doğmaması için birlik olmalıyız. Beraberlik içerisinde olmalıyız. Demokratik, laik parlamenter sistemin yeniden ayağa kaldırılması için birlikte olmalıyız. Bu uğurda yürüyen Sayın Genel Başkanımızı ve onun yanında destek olan partili arkadaşlarımızı Eskişehir’den yürek dolusu bir selamla tekrar selamlıyorum ve saygılar sunuyorum.”

Etkinlikte konuşma yapan isimlerden biri de Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Durur oldu. 24 yıl önce Sivas’ta 33 aydının diri diri yakıldığını belirten Durur, 24 yıldır bu ateşin yürekleri yakmaya devam ettiğini söyledi. Duru konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“1400 yıl önce Kerbela’da bir vahşet yaşandı. Ve bu vahşet ne yazık ki o zihniyeti taşıyanlar tarafından 2 Temmuz 1993 tarihinde bir kez daha tarih sahnesine çıktı. Amaçları laik, demokratik hukuk devletini yıkmak ve şeriatı getirmekti. Bu yüzden 33 aydınımızı hiç acımadan diri diri yaktılar. 24 yıldır bu ateş yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Bizlere düşen görev de bu acıyı unutmamak ve unutturmamak. Bu etkinlikte bizlere omuz veren, güç veren kurumlarımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

Konuşmaların ardından, Sivas Katliamında hayatını kaybeden Muhlis Akarsu’nun yeğeni Selahattin Akarsu sahne çıktı. Ardından da yapımcılığını Odunpazarı Belediyesi’nin, yönetmenliğini ise Sezgin Sönmezin yaptığı Sivas Katliamının anlatıldığı Bir-İz adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı belgesel gösteriminden sonra, Arzu Şahin sahneye çıktı. Söylediği türkü ve deyişlerle izleyicileri mest eden Arzu Şahin, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.