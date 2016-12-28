Sivrihisar Belediye zabıta ekiplerinden pazar denetimi

Sivrihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçe pazarında denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetlenerek etiket kontrolü yapıldı. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen zabıta ekipleri eksik bulunan hususlar konusunda pazarcı esnafını bilgilendirdi.