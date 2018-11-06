Sivrihisar Belediyesi atölyeleri istihdama katkı sağlıyor

Oluşturulan kültür ve sanat kursları, iş gücüne eğitimle vasıf kazandırarak nitelikli istihdama katkıda bulunuyor. 2016 yılı başından itibaren profesyonel işlere hitap edebilecek nitelikte ekipmanlarla dizayn edilmiş Sivrihisar Belediyesi'nin Seramik, Cam, Ebru, Rölyef, Filografi, Dollart ve Dikiş atölyelerinde Sivrihisarlı kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar eğitim alıyor, bilgi ve becerilerini artıyor.