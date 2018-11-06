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Sivrihisar Belediyesi atölyeleri istihdama katkı sağlıyor

Sivrihisar Belediyesi, halkın mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve ilçede yaşama konusunda donanımlarını artırmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak amacıyla atölyeler açıyor.


Oluşturulan kültür ve sanat kursları, iş gücüne eğitimle vasıf kazandırarak nitelikli istihdama katkıda bulunuyor. 2016 yılı başından itibaren profesyonel işlere hitap edebilecek nitelikte ekipmanlarla dizayn edilmiş Sivrihisar Belediyesi'nin Seramik, Cam, Ebru, Rölyef, Filografi, Dollart ve Dikiş atölyelerinde Sivrihisarlı kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar eğitim alıyor, bilgi ve becerilerini artıyor.

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