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03 Eylül 2018 14:36

Sivrihisar, Eskişehir’in kurtuluşunu kutladı

2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Sivrihisar, Eskişehir’in kurtuluşunu kutladı

03 Eylül 2018 14:36

yıldönümü münasebetiyle Eskişehir’in birçok yerinde anma törenleri düzenlendi.


Sivrihisar Belediyesinde düzenlenen yürüyüş ve akabinde Valilik Meydanı ve Kanlıpınar Şehitliği’nde gerçekleştirilen törenlere AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de katıldı. Yüzügüllü, şehrin bağımsızlığının kazanılmasına duyduğu sevinci dile getirerek, "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.




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