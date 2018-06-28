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28 Haziran 2018 12:20

Sivrihisar festival konuklarını ağırlıyor

Sivrihisar, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen konuklarını ağırlıyorSivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29-30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Makedonya, Hindistan, Kuzey Kıbrıs, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Güney Kore’nin yanı sıra yurt içi ve dışından gelen 250 misafir ‘Dünyanın Merkezi’nde ağırlıyor.

Sivrihisar festival konuklarını ağırlıyor

28 Haziran 2018 12:20

Sivrihisar, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen konuklarını ağırlıyor


Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29-30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Makedonya, Hindistan, Kuzey Kıbrıs, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Güney Kore’nin yanı sıra yurt içi ve dışından gelen 250 misafir ‘Dünyanın Merkezi’nde ağırlıyor.


Festival kapsamında gösterilerini sergilemek üzere gelen Rusya Federasyonu Hindistan halk dansları topluluğu, Kuzey Kıbrıs halk dansları grubu, Makedonya Halk Dansları Topluluğu, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Dans grubu, Güney Kore Halk dansları topluluğu, Edirne Taşköprü Dans Grubu ve Kuzeyin Uşakları halk dansları topluluğu sahne alacak.


Festival öncesinde gelen gruplar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret ederek ilçede ağırlamasından dolayı teşekkür ettiler. Misafirler, ülkelerinden getirdikleri hediyelerini Başkan Yüzügüllü’ye takdim ettiler. Başkan Yüzügüllü, misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "29-30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Sivrihisar Uluslar Arası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde bizlerle olmanızdan dolayı memnuniyet duydum, bunun için öncelikle size teşekkür ediyorum. Türkiye’de artık bir eviniz ve dostlarınız var. Bundan sonra Sivrihisar’ı bir eviniz, beni de bir dostunuz olarak görebilirsiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben, ekibim ve sıcak Sivrihisar halkı sizin Sivrihisar’da geçireceğiniz zaman boyunca güzel vakit geçirmeniz ve tüm ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sivrihisar’ın hatıralarınızda kalması dileğiyle, ikinci evinizi unutmayınız" dedi.




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