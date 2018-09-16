Sivrihisar Hava Gösterileri bugün de nefesleri kesti

Eskişehir'de düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow etkinliği son gününde de nefesleri kesen gösterilere sahne oldu.

Dün başlayan ve bugün devam eden Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow etkinliği, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yoğun bir katılımın olduğu ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte hava araçlarıyla yapılan gösteriler, izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Pilotların yaptığı akrobatik hareketler ve manevraları cep telefonları, kameralar ve fotoğraf makineleri ile saniye saniye kayıt altına alan gökyüzü aşıkları, nefes kesen gösterileri adeta gözlerini kırpmadan izlediler. Bugün sona eren etkinlik hakkında konuşan Semin Öztürk ve Ali İsmet Öztürk, vatandaşların ilgisinin çok yoğun olduğunu ifade ederek mutluluklarını dile getirdiler.

"Tabi dumanlar, sesler, insanları yavaş yavaş havacılığa daha çok çekmeye başlıyor"

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösteriler sayesinde insanların havacılığa olan ilgilerinin arttığını ifade ederek, "Tabi bu bir program. Sabah paraşüt uçuşlarının olması, ultra lightların olması hava şartlarının sabah daha iyi olması ile alakalı bir şey. Hava şartları daha müsait olduğu için o arkadaşların daha önce uçmalarını sağlıyoruz. Onun dışında gösteri nabzını yavaş yavaş arttırıyoruz. Tabi dumanlar, sesler, insanları yavaş yavaş havacılığa daha çok çekmeye başlıyor ve tabii ki medarı iftiharımız, göz bebeğimiz şanlı hava kuvvetlerimizin Solo Türk ekibi noktayı koyuyor. Dün harikaydı. Hava sabah biraz kapalı olduğu için, Türkiye'de de insanlar güneş insanıdır. Güneş görmeyince hava kapalı deyip vazgeçebilirlerdi ama kimse buraya gelmekten vazgeçmemiş. Muazzam bir kalabalık var. Biz bugün daha çok kalabalık olmasını bekliyorduk ama zannediyorum dün daha kalabalıktı. Gerçi bugün de pazar ve havamız çok güzel. Çok büyük bir kalabalık bekliyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Program harfi harfine devam etti. Tabi dakik olmak zorundayız, havacıyız. Zor bir program. Çünkü biliyorsunuz bir sürü uçak uçuyor. Bunları emniyetli bir şekilde kaldırmamız, indirmemiz lazım. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor bu programda. Herkes görevini çok iyi yaptı" şeklinde konuştu.

"Seyirci sayımız her sene artıyor ve bundan çok memnunuz"

Ali İsmet Öztürk'ün kızı ve Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener ise seyirci sayısının her geçen gün arttığını söyleyerek, "Bugün daha çok coşku bekliyoruz. Dün çok güzel geçti. Tüm katılımcılar çok memnundu. Seyirciler bütün gösterileri coşkuyla izlediler. Birbirinden renkli uçaklar gökyüzünde yerini aldı. Ben de bu organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün daha da yoğunluk bekliyoruz. Her sene seyirci sayımız giderek artıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz. Yine rengarenk paraşütler, uçaklar, gökyüzünü süsleyecek" dedi.

Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow yapılan etkinlikler ve uçuşların ardından bugün sona erdi.