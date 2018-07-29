Sivrihisar Hava Yarışları 2018 izleyenleri hayran bıraktı

Sivrihisar ilçesinde bulunan Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nde gerçekleşen hava yarışları nefesleri kesti. Farklı 4 kategoride yarışan 25 pilot, bin metreden oluşan parkurda 4 turu en kısa sürede bitirerek birinci olmaya çalıştı. Turları en kısa sürede bitirmek için yarışan pilotlar, uçuşları izlemeye gelen vatandaşlara ise adeta görsel bir şölen yaşattı.

"Yarışmamız keyifle devam ediyor"

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, yarışma hakkında bilgiler vererek, “28-29 Temmuz tarihlerinde Sivrihisar Hava Yarışları 2018 etkinliklerimiz düzenleniyor. Bugün yaklaşık 25 pilotumuz etkinlikte yer aldı. Yarışmalarımız başladı ve keyifle devam ediyor. Yarışmamız 4 ayrı kategoride yapılıyor. Birinci kategoride Rotax motoru ile güçlendirilmiş Ultralight kategorisi, ikinci kategori Gyrocopter kategorisi, üçüncü kategori 200 beygir gücündeki sabit kanatlı uçaklar kategorisi ve dördüncü kategori de 200 beygir üzerindeki motor gücüne sahip uçakların kategorisi. Bu sabah brifing ile başladı programımız. Yarışmacı pilotlarımız kura çekimi ile sıraları belirlendi ve son hızla devam etmekte. Yarışma parkurumuz bin metreden oluşmakta. İki kilit noktası var ve bu kilit noktalarının etrafında pilotlarımız tur atarak uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Toplam 4 tur atılıyor. En hızlı zamanda bu turları tamamlayan pilotumuz birinci oluyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmada ayrıca Akrobasi Pilotu Semin Öztürk gösteri uçuşu yaparken, akşam saatlerinde bitecek olan yarışların ardından pilotlar ödüllerini ve sertifikalarını alacak.