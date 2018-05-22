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22 Mayıs 2018 13:42

Sivrihisar Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde mesleki ve teknik eğitim fuarı açıldı.

Sivrihisar Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı

22 Mayıs 2018 13:42


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün, mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmeler ile bu eğitimin ulaştığı noktayı gösteren öğretmen ve öğrenci ürünlerini sergilemek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alış-verişi sağlamak amacıyla başlattığı mesleki ve teknik eğitim fuarı Sivrihisar’da da açıldı. Öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bilinçli tercih yapmaları ve doğru yönlendirilmelerini amaçlayan Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’nın açılışı, Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Fuarda; Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İhsan Biçerli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aziz Mahmut Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin bir yıllık çalışmaları sonucu hazırladıkları eserler açılan stantlarda sergilendi. Birbirinden ilginç çalışmaların sergilendiği fuarda en dikkat çekici çalışma Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojileri bölümü öğrencilerinin yaptığı robot arabalar oldu.




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