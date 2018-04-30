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30 Nisan 2018 15:05

Sivrihisar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerle yakından ilgileniyor.

Sivrihisar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

30 Nisan 2018 15:05


Sivrihisar’ın tarihi ve turistik değerlerini görmek, yöresel lezzetlerinden tatmak ve Sivrihisar’dan alışveriş yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda belediyenin turizm konusunda yaptığı projeler ilçenin tanınmasında önemli yer edinirken, dünyanın merkezine gelen insanlar ile Başkan Yüzügüllü bizzat ilgileniyor. Son olarak kadınlardan oluşan bir kafileyi ağırlayan Sivrihisar’da, ziyaretçiler ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini Başkan Yüzügüllü’ye ilettiler.




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