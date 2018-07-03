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03 Temmuz 2018 15:48

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, düzenlenen konser ve eğlencelerle birlikte geniş katılımla sona erdi.

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

03 Temmuz 2018 15:48


Sivrihisar ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Üç gün süren festivalde konserler, halk dansları gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, yarışmalar ve her yaşa uygun eğlenceler yer alırken binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, katılan ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.


Sivrihisar Sokakları dağ bisikleti yarışları tamamlandı


Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri kapsamında düzenlenen Sivrihisar Sokakları dağ bisikleti yarışları da tamamlandı. Yarışmaya Eskişehir’in yanı sıra 9 farklı ilden amatör ve kulüp sporcuları katıldı. Sivrihisar kavşağından başlayan yarışta Sivrihisar sokaklarında sporcular kıyasıya mücadele verdiler. Yarışma parkuru Sivrihisar’ın tarihi güzellikleri çeşmeleri ve festival alanını içeren yarışma parkuru yarış bisikletçiler için adeta görsel bir şölen sundu. Yaş guruplarına göre tur sayılarını bitiren sporcular belediye önünde bitirişi yaptılar. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Sivrihisar Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan verdi.




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