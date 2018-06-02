Sivrihisar’da 20 bilimsel proje görücüye çıktı

Fahri Keskin Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Hilal Kilci’nin yürütücülüğünü yaptığı fuarda 9 alanda, 12 öğretmen ve 56 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi. Fuarın açılışı Sivrihisar Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Öz, "Bilim fuarları gözlem yapan, meraklı, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi için önemli öğrenme etkinlikleridir. Ben üç noktada bunları çok önemli görüyorum. Birincisi ekip çalışmasının yerleşmesi açısından çok önemli idi. Gözlemlerimde öğrencilerimizin büyük bir şevkle, ilgiyle ve birbirleriyle yardımlaştıklarını gördüm. İkincisi derslerde görmüş olduğumuz teorik bilgilerin günlük hayatta neye yaradığını fark etmelerini sağladı ve hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulundu. Üçüncüsü ise gelecekte yapacakları çalışmalar adına bir temel ve basamak teşkil ettiğini düşünüyorum. Her biri farklı bir emek, farklı bir çaba ve birikim gerektiren bu projelerden inşallah en iyi şekilde faydalanılacaktır" dedi.

Projelerin bulunduğu stantları gezen protokol üyelerine Okul Müdürü Mehmet Öz, Proje Koordinatörü Biyoloji Öğretmeni Hilal Kilci ve öğrenciler tarafından bilgiler verildi. "Elektrik havadan akar, ışığı yakar" ve "Bizde Nasreddin Hoca, Almanlar’da Tıll Eulenspıegel" adlı çalışmalar fuarı gezenlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.