Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 12:55

Sivrihisar’da 20 bilimsel proje görücüye çıktı

Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı’nın ikincisini gerçekleştirirken, öğrenciler tarafından hazırlanan 20 bilimsel proje katılımcılardan tam not aldı.

Sivrihisar’da 20 bilimsel proje görücüye çıktı

02 Haziran 2018 12:55


Fahri Keskin Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Hilal Kilci’nin yürütücülüğünü yaptığı fuarda 9 alanda, 12 öğretmen ve 56 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi. Fuarın açılışı Sivrihisar Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Öz, "Bilim fuarları gözlem yapan, meraklı, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi için önemli öğrenme etkinlikleridir. Ben üç noktada bunları çok önemli görüyorum. Birincisi ekip çalışmasının yerleşmesi açısından çok önemli idi. Gözlemlerimde öğrencilerimizin büyük bir şevkle, ilgiyle ve birbirleriyle yardımlaştıklarını gördüm. İkincisi derslerde görmüş olduğumuz teorik bilgilerin günlük hayatta neye yaradığını fark etmelerini sağladı ve hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulundu. Üçüncüsü ise gelecekte yapacakları çalışmalar adına bir temel ve basamak teşkil ettiğini düşünüyorum. Her biri farklı bir emek, farklı bir çaba ve birikim gerektiren bu projelerden inşallah en iyi şekilde faydalanılacaktır" dedi.


Projelerin bulunduğu stantları gezen protokol üyelerine Okul Müdürü Mehmet Öz, Proje Koordinatörü Biyoloji Öğretmeni Hilal Kilci ve öğrenciler tarafından bilgiler verildi. "Elektrik havadan akar, ışığı yakar" ve "Bizde Nasreddin Hoca, Almanlar’da Tıll Eulenspıegel" adlı çalışmalar fuarı gezenlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç