Sivrihisar’da Borsa üyesi esnaflar iftarda buluştu

İftar yemeğine; Sivrihisar Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Ticaret Odası Başkanı Ömer Zeydan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve borsa üyesi esnaflar katıldı. Başkan Ömer Zeydan iftarın ardından bir konuşma yaparak, "Geleneksel hale getirdiğimiz mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde bu yılda Sivrihisar’da Borsa ailesi olarak iftar yemeğinde bir arada bulunmaktan son derece mutluyuz. Bugün yılın ilk mahsulünün borsa tarafından teslim alındığını belirten Zeydan, hayırlı ve bereketli bir harman temennisinde bulundu" dedi.