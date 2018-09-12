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Sivrihisar'da çalışmalar devam ediyor

Eskişehir’in Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçedeki alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçedeki alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.


Sivrihisar Belediyesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçedeki elektrik direkleri ve kabloları yapılan çalışmalar ile yer altına alındı. Atıl durumda olanlar da Uçapark Belediyesi park ve bahçeler ekiplerince yeniden ilçeye kazandırılıyor. Sokaklarda ve camilerde restorasyon çalışmaları da devam ederken tarihi saat kulesinin çevresine yapılan seyir terası projesinde de sona yaklaşıldığı öğrenildi.


Öte yandan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tüm çalışmaları sık sık yerinde inceleyerek yakından takip ediyor.

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