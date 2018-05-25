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25 Mayıs 2018 15:45

Sivrihisar’da mahalle iftarları başladı

Sivrihisar Belediyesi "Geleneksel Ramazan Akşamları Programları" Kaymaz Mahallesi’nde yapılan iftar ile başladı.

Sivrihisar’da mahalle iftarları başladı

25 Mayıs 2018 15:45


Kaymaz Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlar ile sofralar ve gönüller paylaşıldı. Birlik ve beraberliğin bir yansıması olan sofralarda, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile mahalle sakinleri birlikte iftar yaptı. Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen programda semazenler, tasavvuf sanatçısı Murat Oykun ve Osman Vahit sahne aldı. Vatandaşlara Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, pamuk şeker, patlamış mısır gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sivrihisar Belediyesi çocukları da unutmayarak, oyun alanları kuruldu. Başkan Yüzügüllü çocuklarla tek tek ilgilenerek, pamuk şeker dağıttı.




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