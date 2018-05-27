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27 Mayıs 2018 13:01

Sivrihisar’da mezuniyet sevinci

Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi son sınıf öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Sivrihisar’da mezuniyet sevinci

27 Mayıs 2018 13:01


Etkinlikte bir konuşma yapan Fahri Keskin Fen Lisesi Müdürü Mehmet Öz, “Sevgili gençler, Bugün burada bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki bitti zannettiğimiz her şey aslında bir başka basamağın başlangıcıdır. Bundan sonra okul günleriniz okul anılarına dönüşecek. Sizden isteğimiz büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği hedef doğrultusunda ülkemizi, devletimizi ve milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için bıkmadan, usanmadan canla başla çalışmanızdır. Unutmayın, başarının sırrı ahlaklı, başarılı ve ilkeli olmaktır. 5 hafta sonra gireceğiniz üniversite sınavında hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Diplomasını Başkan Hamid Yüzügüllü’nün elinden alan okul birincisi Şule Uyumaz, mezuniyet anısına şeref kütüğüne ismi yazılı plakayı çaktı. Ardından öğretmen Merve Mert nezaretinde hazırlanan halk oyunları ekibinin gösterisi ilgi ile izlendi.


Sivrihisar Belediyesi çok amaçlı salonda düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kas, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler katıldı. Keplerin havaya atılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.




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