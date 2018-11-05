Sivrihisar'ın 'Muska Baklavası' tescillendi

Eskişehir'in, ‘Çibörek',' Met Helvası' ve ‘Lüle Taşı'ndan sonra 4. Coğrafi Ürün Tescili, Sivrihisar'ın ‘Muska Baklavası' oldu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından yöresel lezzetlere sahip çıkmak adına Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak, Sivrihisar'a özgü baklavanın coğrafi işaretlemesi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ; “Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizde yerel miraslarımıza sahip çıkmak adına, Sivrihisar Belediyesi olarak, ilçemizde coğrafi işarete konu olabilecek ürünlerimizin tespiti amacıyla bir çalışma başlatıldı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçemizle özdeşleşmiş ürünlerin tespiti yapıldı. İlk olarak Sivrihisar'ın Muska baklavasının Coğrafi İşaret Tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru gerekli incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi ve ilçesinin Muska baklavası Sivrihisar'ın ilk, Eskişehir'in 4. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi” dedi.