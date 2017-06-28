Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:52

Sivrihisarlılar memleketlerinde bayramlaştı

Sivrihisarlılar, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşmanın 16’ncısını da yaptı.

Sivrihisarlılar memleketlerinde bayramlaştı

28 Haziran 2017 14:52


Sivrihisar Alemşah Türbesi’nde yapılan bayramlaşmaya, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Sivrihisarlı vatandaş katıldı.


Bayramlaşma programı sonrası Sivrihisar’dan uzakta yaşayan hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Yüzügüllü, Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalini 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapacaklarını belirtti. Herkesi festivale davet eden Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar’ı turizm başta olmak üzere her alanda daha güzel hale getireceklerini de söyledi.


Bayramlaşma buluşması ise yapılan ikramların ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!