Sivrihisarlılar memleketlerinde bayramlaştı

Sivrihisar Alemşah Türbesi’nde yapılan bayramlaşmaya, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Sivrihisarlı vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programı sonrası Sivrihisar’dan uzakta yaşayan hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Yüzügüllü, Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalini 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapacaklarını belirtti. Herkesi festivale davet eden Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar’ı turizm başta olmak üzere her alanda daha güzel hale getireceklerini de söyledi.

Bayramlaşma buluşması ise yapılan ikramların ardından sona erdi.