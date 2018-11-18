Siz de fibromiyalji hastası olabilirsiniz

Beyhan Yenerkol, Fibromiyalji hastalığı hakkında bilgi verdi.

Fibromiyalji hastalığını tanımlayan Beyhan Yenerkol, "Fibromiyalji kronik bir ağrı sendromudur. Yaygın kas ağrıları ve vücudun birçok bölgesinde aşırı hassasiyete neden olur. Bu hastalar, 'Her tarafım ağrıyor, ağrım bazen omzumda, bazen kolumda, bazen boynumda, belimde, bacaklarımda oluyor. Defalarca doktora gittim tüm tahlillerim normal, bir şeyin yok dediler. Kimse bana inanmıyor' şeklinde yakınmalarda bulunur. Bu hastalık daha önceleri kas romatizması, yumuşak doku romatizması olarak adlandırılıyordu. 1990'dan beri fibromiyalji olarak tanımlanıyor. İstatistiklere göre hastalığın görülme oranı yüzde 3-6'dır. Ama bu hastalığa tanı koymak çok zor olduğu için bu oran çok daha yüksektir. Kabaca 10 kişiden biri fibromiyalji hastalığına sahiptir. Kadınların hastalığıdır. Kadınlarda erkeklere göre 5-10 misli daha fazla görülür" dedi.

Fibromiyalji hastalığına neden olan risk faktörlerini anlatan Uzman Dr. Yenerkol, "Kadın olmak, yaşın ilerlemesi, düşme veya trafik kazası gibi omurgaya yönelik fiziksel travmalar, cerrahi müdahaleler, geçirilmiş bazı enfeksiyonlar, çocukluk döneminde geçirilen psikolojik veya fiziksel şiddet, cinsel istismar, boşanma, terk edilme, savaş, işle ilgili sorunlar, aşırı aktif yaşam tarzı, mükemmeliyetçi kişilik bu hastalığın başlıca risk faktörleridir" ifadelerini kullandı.

Hastaların en az üç ay kesintisiz ve vücudun belli bölgelerinde gezen kronik bir ağrıya sahip olduklarını söyleyen Uzman Dr. Yenerkol, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:

"Bu ağrı hiç ara vermez, hasta kendini çok yorgun hisseder, hiçbir iş yapacak gücü kendinde bulamaz, gece uykuları huzursuzdur. Ne kadar uyursa uyusun yorgun kalkar, ayak ve ellerinde yanma ve uyuşmalar hisseder. Uyku apneleri, huzursuz bacak sendromu, gece diş gıcırdatma ve diş sıkma görülebilir. Hasta yataktan sürünerek kalkar. Eklemlerini hareket ettirmekte güçlük çeker, dikkatini toplamakta, konsantre olmakta zorlanırlar. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı çekebilirler. Hastalığın tedavisi fizik tedavi uzmanı fizyoterapist psikolog eşliğinde olmalı. Bu konuda merkezimizde birçok tedavi ajanları kullanılmaktadır. Klasik tedavi ajanlarından hastalar büyük yarar görmektedir. Magnetoterapi kürler ve andulasyon cihazı tedavisi bu konuda çok başarılıdır. Kas spazmlarının ve ağrılarının geçirilmesinde robotik lazer kullandığımız bir diğer ajandır. Robotik lazer kan dolaşımını düzenleyip, inflamasyonu dağıtarak ağrı ve spazmın rahatlamasını sağlar. Yine bu amaçla kriyoterapi yani soğuk tedavisi kullanmaktayız. Tetik noktalara yapılan enjeksiyon tedavileri ve masaj tedavisinden de hastalar çok yararlanmaktadır. Hidroterapi yani havuz tedavisi kullandığımız bir diğer yöntemdir."