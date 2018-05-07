Slovakya’da Gıda ve Yem Güvenliği projesi toplantısı

2016 Yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği alan projenin toplantısına; koordinatör kurum olarak Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, Gıda Ve Yem Şube Müdürü Nevin Açıkportalı Güvenir, Projenin Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay, Gıda Mühendisi Meral Sağlamer, Veteriner Hekim Fatih Mert, Bilgisayar Mühendisi Ahmet Fahri Akan, proje ortakları Mesleki ve Yetişkin Eğitimi Kurumu yetkilisi ve araştırmacısı Tuncay Özer ile Euro-CertaAdına Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Çalapkulu, Londara ’da Bulunan Uk-Certified Knowledge Association kurumunu temsilen Doç. Dr. Özgür H. Cınar, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli ve Prof. Dr. Ayhan Filazi katılım sağladı.

Toplantının ilk günü projenin ev sahibi kurum; Nitra Tarım Üniversitesinden Dr. Lucia Gresova, Fakülte Sekreteri Dr. Vladislav Valach ve diğer öğretim görevlileri açılış konuşması yaparak programı sundular. Proje kapsamında 2 gün saha çalışması, 3 gün ofis çalışması yapıldı. Saha çalışmalarında Slovakya Nitra’da bulunan kanatlı ve kırmızı et kesimhaneleri, süt ürünleri üretim tesisleri, çikolata fabrikaları ve yem üretim tesislerinin ziyareti yapılarak, HACCP Prosedürleri incelendi.

Ofis çalışmasında gündemde belirtilen konularda her katılımcı hazırlamış olduğu sunumları gerçekleştirdi. Gıda güvenliği ve HACCP Prosedürleri bakımından ülkeler arasındaki farklılıklar ve benzerlikler değerlendirildi. Web sitesinin ve eğitim modüllerinin teknik özellikleri ve dizaynı konusunda bilgi alış verişi sağlandı. Proje kapanış toplantısı katılımcı sertifikaları ve anı fotoları eşliğinde iyi dilek ve temenni ile sonlandırıldı.