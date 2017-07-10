SMA hastaları için ‘Annelerin Paletinden Resim Sergisi’

Atilla Özer Karikatürlü Ev sergi salonunda bir resim sergisi açan kursiyerler, buradan gelecek olan gelirleri SMA-DER’e bağışlayarak SMA hastalarına katkıda bulunacaklar. Toplam 54 karma resimden oluşan bu sergi, Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Şimdi tek derdimiz SMA hastalarına bir nebze de olsa bazı adımların atılmasını sağlamak”

Sergide resimleri bulunan kursiyer Şirin Sağcan, bu sergi ile bir nebze de olsa SMA hastalığına destek olmak istediklerini ifade etti. Bütün vatandaşların yardım ve desteğini beklediklerini söyleyen Sağcan, “Biz 5 kursiyer bu resim sergisini açmaya karar verdik kendi aramızda. Karma bir resim sergisi oldu. Başlangıçta amacımız üç senelik birikimimizi, becerimizi halka sunmaktı. 10 gün öncesine kadar SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile tanışmamıştık. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile tanıştıktan sonra tamamen olayımız değişti. Bu normal bir sergiden öte, yardım sergisine dönüştü. Biz sadece sergilemek amaçlı yapacaktık. Şimdi tek derdimiz SMA hastalarına, bu hastalığı yenmek adına, tedavisi adına, bir nebze de olsa bazı adımların atılmasını sağlamak. Toplumun bu hastalığın farkında olmasını sağlamak adına bu sergiye başladık ve bundan sonra da devamını getireceğiz. Bütün halkımızı yardım ve destek için bekliyoruz. Burada satılan tabloların tamamının geliri SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne bağışlanacak” dedi.