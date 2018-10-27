Sobacıların umutlu 'kış' beklentisi suya düştü

Soba talebindeki düşüşün ana sebebinin doğalgaz olduğunu ve her geçen sene biraz daha satışların azaldığını dile getiren işletmeciler, gelecek adına ümitsiz konuştu.

Eskişehir'de uzun yıllardır soba satışı ve tamiratı yapan işletme sahibi Erhan Duru, kış sezonu öncesi büyük bir beklenti içine girdiklerini ancak umduklarını bulamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşler hareketli değil. Eskisi gibi değil. Son senelere göre düşüş var. Geleceğe ümitli bakamıyoruz. Doğalgaz çok etkiliyor tabii. Fiyatlar çok yüksek. Kış yaklaşıyor. Sektörün hareketlenmesine dair ciddi bir beklentimiz vardı. Şuan bu beklentiler hiç karşılanmadı. Umutlarımız suya düştü diyebiliriz. Yakında havalar soğuyacak. 1-2 hafta içinde sobasını kuran kurar diye düşünüyoruz. Bu dönemi de boş geçirirsek işimiz zor gözüküyor."