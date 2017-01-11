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11 Ocak 2017 16:52

SOBE’de 2 bin 758 yaşlıya ulaşıldı

SOBE’de 2 bin 758 yaşlıya ulaşıldı

11 Ocak 2017 16:52

Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) Odunpazarı Bölgesi’nde ki kontrollerine devam ediyor. SOBE, kurulduğu günden bu yana 2 bin 758 kişiye ulaştı.
Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimi’nde çalışan SOBE, mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri çıkararak ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet sunuyor. İhtiyaç analizleri vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 758 kişiye ulaşan SOBE, kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra tadilat, boya - badana ve gıda yardımı da yaptı. Tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi, hekime yönlendirme gibi hizmetler sunan SOBE tarafından, moral ve motivasyon desteği de sağlanıyor.

Yaşlılarla birçok etkinlik gerçekleştirildi
SOBE ekipleri, moral ve motivasyon desteği sağlamak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştirdi. Bu etkinlikler kapsamında 65 yaş ve üzeri bireylerle Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Bit Yeniği adlı tiyatro oyununu izleyen SOBE ekipleri, daha sonra da Karapınar ve Odunpazarı Tarihi Bölge’de yaşayan 65 yaş üzeri bireylerle birlikte Eti Sualtı Dünyası ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na gezi düzenledi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde 65 yaş ve üzeri bireyleri unutmayan SOBE Ekipleri, İlk Adım Düğün ve Davet Salonu’nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği gerçekleştirdi.



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