Soğuk hava oto yıkamacıları etkiledi

Eskişehir’de soğuk hava nedeniyle oto yıkama işletmeleri hizmet vermekte zorlanıyor.

Kar yağışı beraberinde getirdiği soğuk havadan etkilenen işletmeler arasında oto yıkamacılar da yer aldı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar araçlarını donma riski nedeniyle yıkamaktan kaçındı. Bir çok işletmede sular donarken, bir kaç gün hizmet verilemedi. Kar yağışının durmasının ardından bugün hizmet vermeye başlayan oto yıkamacılar yaz aylarına göre kış aylarında işlerinin çok düştüğünü belirtti.

Soğuk havalardan dolayı iki gün işletmesini açamadığını belirten self servis oto yıkamacısı bulunan İlker Bektan, vatandaşların kar yağışının ardından bugün itibariyle araçlarını yıkamak için geldiklerini söyledi. İşletmesinin self servisi olduğunu belirten Bektan, "Kış aylarında işler düşük. Araçlar kirleniyor. Ancak don var. Sular ve köpük donuyor. Bir şekilde halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz ama bir kaç gündür kapalı olduğumu günler oldu. Buraya gelen araçların getirdiği çamurla uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince sistemi açık tutup halkımıza yardımcı olmak istiyoruz. Yaza göre işler düşük. Bugün hava biraz güneşli olunca halkımız geliyor. Sistemimiz self servis. Herkes gönlünce gelip gidiyor. Kış ayının genel olarak temizliği zor. Bunu temizlemek biraz sıkıntılı” dedi.