Soğuk havada ekmek kavgası

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi, gün boyu ekmek parası kazanmak için açık alanda çalışmak zorunda olan farklı esnaf gruplarını olumsuz etkilerken, her satıcı farklı yöntemlerle üşümemek için çareler arıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesinden seyyar satıcıları da olumsuz etkiliyor. Özellikle sıfırın altındaki hava sıcaklığına karşı giyinerek önlem almak isteyen satıcılar, bazen bir ısıtıcılarla ile bazen de kendi geliştirdikleri yöntemle ısınıyor. Balıkçısından, simitçisine, Milli Piyango satıcısından, tatlıcısına da kadar her esnafın tek dersi soğuk havalarda evlerine ekmek parası götürebilmek. Bir çok kişinin dışarıya çıkmadığı günlerde bile tezgahlarını açan satıcılar, soğukla bahşetmek zorunda kalıyor.

Soğuk havalara rağmen balık temizleyen İbrahim Yakar, işlerinin yoğun olarak sürdüğünü belirterek, “Kar-kış demiyor her gün işimizin başına geliyoruz. Gün boyu balık temizleyip akşam evimize gidiyoruz. Zor oluyor ama ne yapalım ekmek parası. Havaların soğuması işimizi zorlaştırıyor. Soğuk havalarda dolayı hastalık oluyor, bundan dolayı işe gelemiyoruz. Isıtıcı ile ısınmaya çalışıyoruz” dedi.

Milli Piyango bileti satıcısı Ali Karabıyık ise, havaların soğuk olmasına rağmen işlerinin hızlı olduğunu ifade ederek, “Sağlam giyiniyoruz. Bazen duramıyoruz, üşüdüğümüz zaman gidiyoruz. Tekrar ısınıp geri geliyoruz" dedi. Bir diğer Milli Piyango bileti satıcısı Ozan Arpacı, soğuk havaların işleri de etkilediğini dile getirerek, “Korunmak için çadır geriyoruz. Sağımızı solumuzu kapatmaya çalışıyoruz. Bol bol giyiniyoruz. Hastalık çok. Dün kar yağdı. Bugün dona çeker, Eskişehir’in klasik soğukları, alıştık” diye konuştu.

Soğuk havaların etkilerinin çok olduğunu anlatan tatlı satıcısı Nevzat Özdal da, “Ekmek parası. Vakit geçirmek için bekliyoruz. İyi bir şekilde giyinince mesele bitiyor. Dışarı çıkmak zorundasın zaten” diye konuştu.