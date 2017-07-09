Sokağa çıkın sinema geliyor

“Sokağa Çıkın Sinema Geliyooor!” sloganıyla gerçekleştirilen sinema etkinliğinin ilk gösterimi Babam ve Oğlum filmiyle Adalar’da başladı.

7’den 70’e tüm Eskişehirlilere sinema dolu akşamlar yaşatacak olan etkinliğin ilk gösterimi Adalar’da gerçekleştirdi. Kültür ve sanatı vatandaşların ayağına götürme çalışmalarına yazlık sinema gösterimleriyle devam eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimlerinde, patlamış mısır ve gazoz ikram etti.

Babam ve Oğlum duygulandırdı

Adalar’da gerçekleştirilen “Babam ve Oğlum” filmi vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Sinema gösterimine gelen vatandaşlardan bazıları göz yaşlarına hakim olamadı. Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinema gösterimlerinin bir sonraki etkinliği Ihlamurkent ve Yenikent mahallelerinde yapılacak.

Öte yandan açık hava sineması etkinlik programları ise şöyle:

“10 Temmuz Pazartesi Ihlamurkent Mahallesi Açık Pazar Yeri: Babam ve Oğlum, Yenikent Mahallesi Seramik Park: Züğürt Ağa, 12 Temmuz Çarşamba, 75’inci Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri: Züğürt Ağa, Orhangazi Mahallesi Muhtarlık Yanı: Babam ve Oğlum, 14 Temmuz Cuma Huzur Mahallesi M.Ali Yasin İlkokulu Bahçesi: Arabesk, 71 Evler Hacı Nazire Sarıkamış Ortokulu Bahçesi: Züğürt Ağa, 17 Temmuz Pazartesi Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri: Arabesk, Erenköy Mahallesi Açık Pazar Yeri: Babam ve Oğlum, 19 Temmuz Çarşamba Gündoğdu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri: Züğürt Ağa, Büyükdere Mahallesi Cemevi Yanı Toprak Saha: Arabesk.”