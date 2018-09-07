Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşen 3X3 StreetBall Turnuvası, hayatını kaybeden TBF Hakemi Nezihi Soydan anısına düzenlendi.

Şehir dışından da katılım taleplerinin olduğu 3X3 StreetBall Turnuvası 2 gün sürdü. 32 takım, 128 sporcunun kıyasıya rekabet ettiği 3X3 StreetBall Turnuvası’nda birinciliği Es Basket kazandı. Turnuvanın ikincisi Back Street Ballers olurken; Öylesine Geldik üçüncülüğü, Ciguli Spor ise dördüncülüğü göğüsledi. Dereceye giren takımların sporcularına turnuva sponsorları çeşitli hediyeler verirken, turnuvanın şampiyonu Es Basket’e 4 Adet şehir bisikleti verildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise madalya ve sertifika takdim edildi.

Kazım Kurt: “Spor; barış, dostluk ve kardeşlik demek”

3X3 Streetball Turnuvası’nın kapanış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir’de ciddi bir basketbol tabanı olduğunu, bu tabanın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Odunpazarı Belediyesi olarak bu yılki turnuvada bir eksiğimizi gidermeye çalıştık. Nezihi Soydan kardeşimizi saygı, minnet ve rahmetle ile anıyoruz. Umarım, yattığı yerde nurlar içindedir ve bizi izliyordur. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu her ortamda söylemeye çalışıyorum. 2 gündür burada, ciddi bir mücadele yaşadık. Sonuçta dostluk kazandı. Kazanan Es Basket takımını kutluyorum. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Sporda önemli olan katılmak, mücadele etmek ve dostça ayakta kalabilmek” dedi.

Eskişehirli sporseverlere 23 Nisan’da çocuklarla ile ilgili bir turnuva düzenleme çağrısı yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün bunu programına aldığını da belirtti. Kazım Kurt, “Basketbolu, Eskişehir’de daha iyi noktaya getirecek çalışmaları yapalım. Bize katkı sunun, yardım edin; en iyisini yapmaya çalışalım” diyerek, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

“Önemli olan daha çok kişiye spor yaptırabilmek”

Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Odunpazarı Belediyesi’nin yaptığı ve bundan sonra yapacağı bütün etkinliklere katılmanızı bekliyoruz. Spor İşleri Müdürlüğümüz, ciddi işler yapıyor. Bu işleri, sporcular takip eder, desteklerse çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Önemli olan sporu tabana yaymak. Önemli olan daha çok kişiye spor yaptırabilmek. Şampiyonluklar daha sonra gelir. Bu işi çoğalttığımız zaman çok daha fazla şampiyonumuz olur. Eskişehir’de hem basketbolda hem futbolda yaşadığımız sıkıntıları yaşamak zorunda kalmayız. Katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Spor İşleri Müdürlüğüne, Soydan ailesine teşekkür ediyorum.”