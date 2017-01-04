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04 Ocak 2017 12:37

Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı

Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı

04 Ocak 2017 12:37

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile sokaklarda kalan hayvanlar konusunda vatandaşları duyarlılığa çağırdı.
Yapılan açıklamada, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarının, alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olacağı belirtilerek, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Alınacak küçük önlemler ile sokak hayvanlarına destek olabiliriz. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol etmek, içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapmak, yemek artıklarını kuytu köşelere bir kap suyla bırakmak sevimli dostlarımızın hayatını kurtarıyor. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında dallara geçirilecek ekmek parçaları hayat kurtarıcı oluyor. Sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine bir damla zeytinyağı damlatmak da soğuğa karşı dirençli hale getiriyor" denildi.
Yetkililer, yaralı ve hasta olduğunu düşünülen bir hayvan fark edildiğinde vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğini de belirttiler.



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